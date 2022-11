La ville de Tanger abritera, du 15 au 17 novembre, la 3è édition du Forum des zones industrielles et leur rôle dans l’attractivité des investissements et le développement des exportations, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI

Cette édition, organisée en coordination entre la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et l’Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM), sera marquée par des rencontres thématiques sur l’investissement dans les zones industrielles au Maroc, le climat d’investissement industriel, et les opportunités d’affaires disponibles, ainsi que les facilités et les incitations offertes aux investisseurs.

Organisé en coordination avec le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce forum sera ponctué également par des sessions techniques autour des expériences et expertises arabes et étrangères dans les domaines liés au soutien et au développement des zones industrielles, et des rencontres B2B avec la participation d’hommes d’affaires, d’investisseurs et de représentants des chambres d’industrie et de commerce des différents pays arabes et étrangers.

Ce forum vise à mettre en avant la réalité et les perspectives des zones industrielles et leur défi à la lumière des mutations économiques régionales et internationales, ainsi que leur rôle dans l’attractivité du capital, la promotion des investissements dans les zones industrielles, afin de soutenir la création de nouvelles opportunités d’emplois et l’augmentation des exportations.

Il ambitionne également de renforcer le rôle des zones industrielles à l’ère de l’économie numérique et des applications de la quatrième révolution industrielle, promouvoir la nouvelle génération de ces zones à la lumière des enjeux actuels, mettre en avant l’importance des zones industrielles durables dans l’appui du commerce interarabe et d’intégrer l’industrie nationale dans les chaînes de valeur régionales et internationales.