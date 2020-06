Karim Idrissi Kaitouni, Directeur Exécutif en charge du Marché des Entreprises à Attijariwafa bank, est l’Invité de l’Infomédiaire. Et lors de cet entretien, Idrissi Kaitouni présente le plan d’Attijariwafa bank pour adapter son offre pour les entreprises dès la survenance de l’épidémie liée au Covid-19, notamment les crédits ‘‘Damane Oxygène’’ et ‘‘Relance’’.

Il évoque également les secteurs qui sont les plus impactés par cette crise et dont les entreprises ont le plus sollicité la banque… Infomédiaire Maroc vous propose de lire l’interview