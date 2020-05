Mehdi Kettani, Avocat au barreau de Casablanca, est l’Invité de l’Infomédiaire TV (IMTV). Et dans cet entretien exclusif, Kettani revient notamment sur le volet juridique concernant l’application de tracking du Covid-19 qui sera bientôt mise en service au Maroc, et les problèmes qu’elle pourrait poser en matière de protection des données personnelles. L’avocat parle également des garde-fous juridique qu’il ne faudra absolument pas que l’Etat outrepasse. Kettani évoque également les moyens juridiques de protection des citoyens et les vois de recours possible… Infomédiaire Maroc vous propose de voir l’entretien télévisé