Les opérations sécuritaires menées par la police de la circulation relevant de la Préfecture de Police de Casablanca ont permis l’interpellation, mercredi, de 17 usagers de la route qui conduisaient dangereusement, d’une façon spectaculaire et à grande vitesse leurs voitures et motos, violant l’état d’urgence sanitaire et menaçant la sécurité des personnes et des biens.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la sûreté nationale avaient détecté à l’aide des caméras de surveillance installées au niveau de plusieurs quartiers de la ville, un groupe d’usagers de la route qui, par la nuit, violaient l’état d’urgence sanitaire et conduisaient volontairement leurs voitures et gros motos dangereusement et d’une façon spectaculaire.