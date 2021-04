Le Royal Mansour Marrakech célèbre la diversité culinaire à travers l’initiative du Food Lab. Cette compétition de cuisine a pour but de mettre en lumière le savoir-faire et la créativité des équipes de cuisine du Palace tout en rendant hommage aux incontournables du street food mondial. À l’issue des votes d’un Jury des plus exigeants, les vainqueurs verront leurs plats intégrés à l’offre de restauration du Royal Mansour Marrakech.

FOOD LAB : LE STREET FOOD À L’HONNEUR AU ROYAL MANSOUR

La transmission de savoir étant un des piliers fondateurs de l’initiative du Food Lab, la phase initiale de la compétition s’est caractérisée par la composition de chacune des équipes avec à leur tête un Chef qui a pris sous son aile, un Sous-Chef ou Chef de partie de son choix. Formant ainsi 28 binômes, les équipes ont laissé libre cours à leur imagination s’inspirant des recettes simples mais gouteuses découvertes au gré de leurs voyages. Résultat, 56 plats dont le Mistaki du Zanzibar, le Pani Puri d’Inde, les Tostones rellenos de cimarrones du Mexique ou encore le traditionnel Mafé sénégalais, entre autres mets, ont été élaborés.