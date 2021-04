Dans le cadre de sa nouvelle organisation par marque, Groupe Renault annonce la nomination de Mohamed Bennani au poste de Directeur Général de la marque Renault au Maroc. Il est rattaché hiérarchiquement à Guillaume Josselin, Directeur Commercial de la marque Renault, Cluster Europe et Maghreb.

Mohamed Bennani a pour mission d’implémenter la nouvelle stratégie « Renaulution » de la marque Renault au Maroc ainsi que le développement de ses activités commerciales.

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des microtechniques de Besançon et d’une formation au management à l’INSEAD, Mohamed Bennani a intégré le Groupe Renault en 1989. Grâce à une véritable maîtrise du produit de l’automobile et de sa formation en ingénierie, son parcours a été marqué par la prise de fonction de différentes responsabilités et d’une diversité des métiers au sein du Groupe. Il dispose d’une grande expérience à l’international, notamment dans le Commerce en France, en Italie, dans les pays du Golfe, au Maroc, en Afrique du Sud puis en tant que Directeur performances des ventes et réseau de la région AMI Pacifique à Dubaï.

PARCOURS :

1989 : Direction de l’Ingénierie Renault – France

1994 : Direction des filiales commerciales européennes – France

1999 : Directeur Clients Renault Italie – Rome

2004 : Directeur Clients et e-commerce Renault SAS – Paris

2007 : Directeur Général des importateurs Renault Pays du Golf et Iraq – Dubaï

2011 : Directeur des ventes et réseau, Renault Commerce Maroc – Casablanca

2018 : Directeur des ventes et réseau Renault Afrique du Sud – Johannesburg

2019 : Directeur performances des ventes et réseau de la région Afrique Middle-East Pacifique – Dubaï