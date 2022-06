Au terme d’une année 2021 caractérisée par un retour à un niveau quasi-normatif de l’activité pour la majorité des opérateurs cotés et en dépit des contrariétés qui pèsent autour du contexte géopolitique international et de la conjoncture économique nationale, la masse bénéficiaire de notre Scope 40 devrait s’accroitre de +8,6% à MAD 28,9 Md en 2022, portée par :

Un bond de +18,1% du bottom line des Financières à MAD 9,9 Md ;

Une hausse de +17,5% de la capacité bénéficiaire des compagnies d’assurance à MAD 1,5 Md.

Et, une amélioration de +3,2% du RNPG des industries à MAD 17,5 Md .

La décomposition de l’évolution du bottom line de notre Scope 40 fait ressortir que la croissance devrait être essentiellement tirée par (i) la poursuite de l’allégement du coût du risque en 2022 par les Banques, (ii) la progression anticipée du résultat technique des Assurances et par (iii) un effet prix favorable pour les industries atténué par la flambée des coûts des intrants devant impacter les marges des Industries.

Hors impact de la provision relative aux dations comptabilisée par BCP en 2021 pour près de MAD 1 Md, la masse bénéficiaire du Scope devrait progresser de près de +4,7%.

Pour 2023, nos anticipations pour notre Scope font ressortir un RNPG global en hausse de +9% à

MAD 31,5 Md, expliquée par :

La bonification de +9,7% à MAD 19,2 Md du résultat des industries sous l’effet d’un recul escompté des cours des matières premières devant leur permettre d’améliorer sensiblement leurs marges, sans retrouver toutefois un niveau normatif ;

La progression du RNPG des financières de +7,5% à MAD 10,6 Md en raison principalement à la poursuite de la baisse du coût du risque en lien avec une amélioration attendue de la situation économique ;

Et, la croissance de +9,8% de la capacité bénéficiaire des assurances à MAD 1,7 Md, prenant en considération aussi bien l’amélioration attendue des indicateurs techniques que d’activité des 3 assureurs cotés.

Retraité de l’impact de la contribution de solidarité sociale instaurée par la Loi de Finances 2022 pour un montant de MAD 1,8 Md prévu en 2022, le RNPG global 2023 progresserait de +2,3%.

Enfin et sur le volet rendement, la masse des dividendes devrait s’accroître de +2,5% à MAD 19,7 Md tirée par la hausse de distribution attendue de TOTALENERGIES MARKETING MAROC et de BMCI qui devrait retrouver un niveau de dividende et de payout quasi-normatif, suite à une chute du DPA en 2021.