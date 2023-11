Lundi, des médias allemands ont rapporté que BMW et Renault demandaient des explications à Managem, suite à la parution d’une enquête sur la mine de Bou Azzer. Le groupe minier avait signé des accords avec les deux constructeurs automobiles afin de sécuriser leur approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone destiné aux batteries électriques.

Managem est suspecté, dans une enquête relayée par des médias allemands, de « rejeter de grandes quantités d’arsenic toxique dans l’environnement dans sa mine de Bou Azzer ». Le groupe est l’un des principaux fournisseurs de ce minerai pour de grands constructeurs automobiles mondiaux.

En juin 2022, un protocole d’accord avait été signé entre Renault Group et Managem Group pour sécuriser l’approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone destiné aux batteries électriques. Cet accord prévoit la fourniture de 5.000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de sept ans, à partir de 2025.

Contacté par l’Infomédiaire, une source interne au sein du groupe Renault affirme que le constructeur automobile va lancer incessamment un audit ESG par un cabinet tiers, mais que l’accord avec Managem n’est en « aucun cas remis en cause ».

D’ailleurs, selon cette même source, Managem s’est également engagé à se faire certifier IRMA, une norme internationale qui mesure la performance sociale et environnementale des sites miniers du monde entier.

De son côté, le groupe BMW a lancé des enquêtes et a contacté Managem pour « obtenir des éclaircissements », selon nos confrères Les ECO.

Contacté par nos soins, le département de communication de Managem indique « être en train de préparer les éléments de réponse destinés aux deux constructeurs ». Managem a « rejeté toutes les allégations et déclaré adhérer à des normes environnementales et sociales élevées », affirme la Süddeutsche Zeitung.

Le cobalt est un composant essentiel des batteries de voitures électriques et une grande partie de ses gisements mondiaux se trouve au Congo, où le travail des enfants est encore pratiqué. Toutefois, BMW a affirmé ne plus s’approvisionner en cobalt dans ce pays, un cinquième de ses achats provenant du Maroc et le reste d’Australie.

En tant qu’acteur majeur du secteur du cobalt, Managem – par le biais de sa filiale Manatrade – est membre du comité du cobalt du London Metal Exchange (LME) et du Cobalt Development Institute (CDI). En 2019, la production responsable de cobalt par le groupe Managem a été certifiée selon les normes de la Responsible Minerals Initiative (RMI) et par les évaluations de NQC et ECOVADIS.