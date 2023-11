Les Forces royales air marocaines continuent de renforcer leur armada en acquérant de nouveaux hélicoptères d’attaque auprès du constructeur américain Boeing.

Le Royaume recevra ainsi 24 hélicoptères de type Apache AH64E à l’horizon 2025. L’usine Boeing Mesa, en Arizona, a entamé la construction du premier de ces 24 hélicoptères, fait savoir un communiqué du constructeur aéronautique.

« En acquérant l’Apache, le Maroc recevra l’hélicoptère d’attaque le plus avancé et éprouvé au monde, ce qui renforcera ses forces de défense pour les années à venir », a déclaré Christina Upah, vice-présidente des programmes d’hélicoptères d’attaque chez Boeing et directrice principale du site Mesa.

Avec cette commande conclue en juin 2020, le Maroc devient le 17ème pays à acquérir le Boeing AH-64 Apache, rappelle le communiqué, indiquant que les premières livraisons devraient avoir lieu en 2024.

A noter par ailleurs que des travaux sont en cours pour préparer la base militaire de Khouribga à accueillir ces hélicoptères.