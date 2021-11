3. Assistance virtuelle

La demande d’assistants numériques et de chatbots a augmenté. Le confinement nous oblige à trouver de nouvelles solutions d’accompagnement. L’évolution de la technologie nous confronte de plus en plus souvent à la réalité des entreprises virtuelles personnalisées, qui divertissent, éduquent, soignent et avec lesquelles se crée l’amitié.

4. A-commerce

La nécessité de garder nos distances et la peur du contact vont se développer et porter l’intelligence artificielle en parte- nariat avec la robotique à un autre niveau. On prévoit le début d’une nouvelle génération de commerce automatisé.

5. Bien-être

La recherche de solutions qui favorisent le bien-être social accélérera le développement de nouvelles expériences, dans lesquelles la technologie jouera un rôle fondamental.

6. Statut virtuel

Selon plusieurs études de marche, les biens matériels aujourd’hui plus le même impact sur la relation avec le statut qui lui était autrefois attribué. Aujourd’hui, et avec le désir croissant d’une consommation plus durable, la reconnaissance des biens virtuels s’affirme comme un véritable symbole de statut. C’est pour ça que les nouvelles technologies sont attendues avec impatience. Et ce ne sera pas seulement parmi les jeunes consommateurs et les video gamers.

7. Consommation durable

À l’avenir, la consommation s’alignera sur le progrès et le développement durable des entreprises, et reflétera le change- ment de comportement d’achat des consommateurs.

8. Les facteurs d’influence de la consommation

Les prescripteurs de produits/services ne sont plus des personnages célèbres ou des spécialistes du domaine. Aujourd’hui, et de plus en plus à l’avenir, les principaux facteurs d’influence de la consommation seront les cercles d’amis/connais- séances/famille, les réseaux sociaux et les contenus web générés par d’autres consommateurs.

9. Un nouveau style de vie

Nous sommes témoins d’une nouvelle réalité imposée par COVID 19 qui cherche une réponse à un nouvel ensemble de besoins. Les maisons sont devenues surpeuplées et dysfonctionnelles, et doivent maintenant aussi accueillir des espaces de travail et d’étude à distance. Les entreprises, les institutions et les espaces publics recherchent de nouveaux layouts qui respectent les règles de la distance. L’offre du marché devra suivre la tendance et intégrer ce nouveau style de vie, en proposant des solutions hybrides qui maximisent le confort et le bien-être.

10. L’artisanat

La valeur de l’artisanat est aujourd’hui une réalité où se positionnent les noms de la «haute couture» du mobilier et de la décoration, étant une exigence fondamentale pour créer une relation unique et exclusive avec un client plus attentif, informé et en quête de différenciation.

Un phénomène qui justifie le succès de certaines de nos industries, qui se distinguent par leur remarquable qualité et leur capacité à surprendre le marché international avec des pièces et des environnements conçus avec design, créativité et une production personnalisée extraordinaire, très basée sur l’art de la fabrication.

11. L’expérience du client

Aujourd’hui, la plupart des marques donnent la priorité à la transformation de l’expérience client. Les stratégies de com- munication efficaces recherchent l’attention des consommateurs à travers des scénarios idéaux, qui encouragent la re- cherche d’expériences mémorables et d’émotions positives.