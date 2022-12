Anetie – Association Nationale des Entreprises des Technologies de l’Information et de l’Electronique du Portugal, en partenariat avec AICEP Portugal Global – Agence pour l’Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal,ANJE – Association Nationale des Jeunes Entrepreneurs, CIP – Confédération des Entreprises du Portugal et Inova-Ria – Association des Entreprises pour un Réseau d’Innovation d’Aveiro (Portugal) seront au Maroc (Casablanca et Rabat), du 6 au 9 décembre, afin de promouvoir une mission commerciale avec l’objectif de faire connaître le potentiel des entreprises portugaises et d’offrir des opportunités d’affaires aux entreprises portugaises et marocaines.

Cette participation vise à présenter le potentiel actuel de l’écosystème technologique portugais, identifier les opportunités d’affaires et les partenariats pour les entreprises et associations portugaises. Leur participation active aux roadshow a pour objectif de promouvoir le Portugal comme partenaire privilégié du Maroc dans le secteur des TIC, en consolidant les relations entre les acteurs du secteur national et marocain.

Le roadshow Portugal : Digital Nation, passe par le Forum Economique Portugal-Maroc à Casablanca, où il participera à des rencontres B2B, destinées au secteur des entreprises et des associations, puis par Rabat, où se déroulera un forum pour l’administration publique marocaine et autres entités locales ayant des projets en cours dans le secteur technologique. Il sera suivi de réunions B2B.

Ces actions sont menées en partenariat avec l’APEBI – Fédération Marocaine des Technologies de l ́information et de L ́offshoring – Forum Economique Portugal-Maroc, la CGEM – Confédération Générale des Entreprises du Maroc, et l’AMDIE – Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, ainsi qu’avec d’autres participants sectoriels, publics et privés marocains.

Avec un écosystème dynamique et innovant d’entreprises et de startups, le Portugal compte actuellement 7 licornes d’origine portugaise – Farfetch, Outsystems, Talkdesk, Feedzai, Remote, Anchorage Digital et Sword Health – d’une valeur supérieure à 34 milliards de dollars (CB Insights).