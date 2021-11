ÉCOSYSTÈMES : UN DÉFI RELEVÉ

Partenaire privilégié de la SMART LIFE au Maroc, NAPS a mis sur le marché des programmes orientés vers ses écosystèmes. En plus de son offre combinant une application d’e-paiement et une carte, NAPS noue des partenariats avec des acteurs en e-commerce, d’assurances, d’enseignement, de retail, de transport et institutionnels.

“ Nous offrons à tous les Marocains des moyens de paiement innovants et utiles au quotidien : un compte combinant une carte de paiement et une application pour suivre ses dépenses, avec une tarification simple, transparente et très attractive. Et d’autre part, en tant qu’acquéreur monétique, nous équipons les commerçants avec des solutions de paiement multicanal (TPE, eCommerce et mobile), sécurisées et innovantes ” témoigne Hassan GHELLAB, Directeur Général de NAPS.

La première carte urbaine prépayée et sans contact a ainsi été lancée par NAPS, pour permettre un accès aux évènements sportifs et culturels organisés par la SDL Casa Events et Animations (WeCasablanca) entre autres. Elle permet l’accès aux salles de spectacles casablancaises avec une carte de paiement NAPS, une vraie révolution pour les supporters de football casablancais.

NAPS a également accompagné la société du tramway de Rabat qui a mis en place une application permettant de payer à distance les tickets et les abonnements, et d’accéder sans ticket physique au tramway. D’autres projets sont en cours dans d’autres villes.

NAPS équipe également les commerçants en terminaux de paiement électronique et se différencie par des services à valeur ajoutée tels que la personnalisation des TPE et tickets avec le logo de l’enseigne, la diffusion des publicités et de promotion sur le TPE, gestion et distribution digitalisée des pourboires sur TPE, en plus d’un programme de fidélité et d’un système de recueil des avis client.

L’éducation est un autre champ investi par NAPS qui a noué divers partenariats avec des écoles, notamment l’UM6P de Benguérir et de Rabat pour offrir la possibilité de paiement digitalisé des frais, de paiement des services dans l’enceinte de l’école, le transfert d’argent de carte à carte mais également le contrôle d’accès et d’assiduité.