Ce jeudi 7 octobre, le Groupe AMH inaugure le nouveau service appareillage du Centre Hospitalier Noor (CHN). D’une superficie totale de 639 m2, dont un vaste atelier de fabrication et de maintenance, il est aujourd’hui l’un des services d’appareillage le plus complet au Maroc et en Afrique du Nord. Certifié ISO 9001 et pluridisciplinaire, le CHN est également solidaire et veille à prendre en charge gratuitement les soins des patients les plus vulnérables. Ce projet, qui s’est concrétisé grâce au soutien de partenaires fidèles du Groupe AMH, s’inscrit dans la volonté du groupe d’être un puissant levier d’autonomisation et d’insertion de la personne en situation de handicap.

Un service d’appareillage unique en Afrique du Nord

Le Groupe AMH (Amicale Marocaine des handicapés), groupement d’entrepreneuriat social reconnu d’utilité publique, est fier d’annoncer l’ouverture, à Bouskoura, du service d’appareillage pour personnes en situation de handicap le plus complet et le plus innovant du Maroc et d’Afrique du Nord. Situé au sein du Centre Hospitalier Noor (CHN), la principale structure médicale du Groupe AMH, ce projet ambitieux a bénéficié de la participation et du soutien de ses fidèles partenaires : le Groupe Allali, l’Agence Française de Développement (AFD), l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) ainsi que des experts et autres professionnels bénévoles.

D’une superficie totale de 530 m², l’atelier de fabrication et de maintenance et d’un espace d’accueil patient de quelques 100 m², le site intègre une équipe de 10 spécialistes, dont 2 orthoprothésistes, 3 aides techniciens, 1 podologue et 3 agents de maintenance. Ceux-ci fabriquent sur mesure et réparent prothèses (appareillages permettant de remplacer tout ou partie d’un membre manquant), orthèses (appareillages maintenant un membre, une articulation ou une partie du corps) et semelles orthopédiques.

Le Centre Hospitalier Noor, un centre de qualité, pluridisciplinaire et solidaire

Les travaux ont permis d’augmenter la capacité de fabrication des appareillages de 30 % par rapport à l’année 2020 (146 unités produites). Ils ont aussi mis à niveau le CHN qui est aujourd’hui particulièrement performant et innovant et ce, en termes de qualité, de pluridisciplinarité et de mode de fonctionnement.

Le CHN est en effet certifié ISO 9001, garantissant la qualité, constamment évaluée et améliorée, des services dédiés à ses bénéficiaires, incluant la maintenance des appareillages. Le Centre est également pluridisciplinaire grâce à un service d’hospitalisation et un service ambulatoire proposant un large éventail de spécialités en rééducation et réadaptation fonctionnelle. Il offre aux patients un parcours intégré et complet depuis son entrée jusqu’à son retour dans la vie active. Enfin, son fonctionnement est unique. Basé sur l’équité et la solidarité, son modèle économique lui permet de prendre en charge gratuitement les soins des patients les plus vulnérables.

Le Groupe AMH, levier d’inclusion des personnes en situation de handicap

Depuis plus de 30 ans, le Groupe AMH agit pour l’inclusion des personnes en situation de handicap à travers 4 axes d’intervention principaux : la santé, l’accompagnement socio-professionnel, l’éducation et la formation. Le Centre Hospitalier Noor, intégré au pôle santé du groupe AMH, a, par ailleurs, inauguré cette année, le service de réadaptation. Cette discipline lie les soins en ergothérapie et la mise en situation d’apprentissage pour faciliter et permettre la réappropriation des gestes de la vie quotidienne.

Le Groupe AMH est aujourd’hui engagée dans un projet de renforcement de sa structure à travers la rénovation de ses infrastructures, le renouvellement des équipements et la formation continue de ses professionnels. Dans ce cadre, le Groupe a initié, dès janvier 2020, l’amélioration du service appareillage de son Centre Hospitalier Noor à Bouskoura. Ce projet de rénovation est construit autour d’une conviction : la nécessité d’améliorer la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap au Maroc. En effet, l’accompagnement médical et paramédical constitue une étape cruciale pour promouvoir l’autonomisation de la personne en situation de handicap et, à terme, la réussite de son insertion socio-professionnelle ou socio-éducative.

A travers ce projet, l’objectif est de baisser le coût de production, rendant l’appareillage plus accessible aux personnes vulnérables.