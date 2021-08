Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a présidé le Lundi 23 Aout 2021, Une rencontre de partage consacrée à la présentation et à la discussion des principales orientations de la « Stratégie Intégrée pour une Valorisation Durable des Ksour et Kasbah à l’horizon 2026 », et ce, en présence de la Représentante Résidente Assistante du Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc.

Dans un discours prononcé à cette occasion, La Ministre a indiqué que cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des hautes directives

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, appelant d’une part à la préservation du patrimoine matériel et immatériel, et d’autre part, à l’amélioration du cadre de vie des habitants de ces espaces et la lutte contre les différents facteurs de fragilité, Soulignant, dans ce contexte, la nécessité d’assurer l’efficacité des interventions liées à la valorisation des KSOUR et KASBAH, selon une approche intégrée qui garantit la convergence des politiques publiques, et ce à travers les investissements des réalisations du programme pilote mis en oeuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, et en bénéficiant des expériences nationales et internationales dans ce domaine.

Nouzha BOUCHAREB a invoqué l’opération de valorisation des tissus anciens. Et ce, en rapport avec son environnement oasien et avec les enjeux et les nouveaux projets du Maroc, notamment le nouveau modèle de développement et la charte Nationale pour le Développement.

Le défi fondamental et le but recherché résident dans la réduction des disparités spatiales et sociales. La vision innovante pour préserver le patrimoine matériel et immatériel ne se limite pas à la restauration des tissus anciens des KSOUR et KASBAH, et leur préservation contre les effets du changement climatique et la rareté des ressources naturelles. Il vise aussi à améliorer les conditions de vie de ses habitants et à rendre ces espaces plus attractifs en encourageant l’économie sociale et solidaire par la création des activités génératrices de revenus (AGR).

Il encourage les métiers et l’artisanat traditionnels par l’utilisation des matériaux locaux dans les opérations de restauration. Le programme motive les jeunes à s’installer dans les KSOUR et KASBAH en leur permettant de se former et de se perfectionner dans de nouveaux métiers.

Par ailleurs, la Ministre a rappelé les réalisations les plus marquantes du Programme pilote de Valorisation Durable des KSOUR et KASBAH, d’un coût total de 248 millions de dirhams. Ces réalisations ont concerné les 22 KSOUR, sélectionnés sur la base de critères objectifs et d’une approche participative territoriale. Ce programme concerne 3 régions, 7 provinces et 20 collectivités territoriales, et il a contribué à améliorer les conditions de vie de 220 000 habitants et il a soutenu l’économie sociale en finançant 26 projets générateurs de revenus au profit d’environ 1 000 bénéficiaires.

En conclusion de son intervention, Nouzha BOUCHAREB a exposé les six grandes orientations de la Nouvelle Stratégie, Qui se traduira par un plan d’action quinquennal pour la période entre 2022 et 2026, et qui concerne les aspects juridiques et institutionnels, l’inclusion des KSOUR et KASBAH parmi les priorités des programmes de lutte contre l’habitat insalubre et les disparités spatiales, la considération de la réhabilitation des KSOUR et KASBAH comme l’un des mécanismes contribuant à l’atteinte des objectifs de développement durable, création un nouveau dynamisme économique dans les KSOUR et KASABH en diversifiant les sources de richesse, mobilisation des ressources financières pour assurer le financement des interventions, ainsi qu’un cadre fiscal régional particulier qui assurera l’atteinte des objectifs fixés, et enfin, valorisation des ressources humaines locales pour en faire un des piliers d’un développement global en renforçant les compétences les capacités de toutes les composantes du système local.