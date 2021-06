L’acteur majeur de la grande distribution au Maroc, Marjane Holding, a fait de la Supply Chain un axe prioritaire de sa stratégie commerciale. En 2020, le groupe a doublé la surface de sa plate-forme logistique Sapino, inaugurée en 2011 au parc industriel de Nouaceur, dont la capacité atteint aujourd’hui 56.000 mètres carrés d’entreposage.

Cette extension, qui a nécessité un investissement de 150 millions de dirhams, traduit l’engagement de Marjane Holding de proposer une Supply Chain de précision à la fois moderne et efficiente. Elle s’accompagne du lancement par le groupe de la centralisation progressive des fournisseurs de Marjane et Marjane Market afin d’améliorer le service à ses clients.

Face au défi de la maîtrise des stocks, des commandes et de la détention des assortiments en magasin, la Supply Chain Marjane Holding permet d’améliorer le taux de détention des assortiments en magasin de 10 points en moyenne et de réduire le time to market pour ses fournisseurs. En effet lorsque ces derniers souhaitent mettre rapidement en magasin un nouveau produit, la « force de frappe » de la Supply Chain Marjane permet de les accompagner dans leurs défis commerciaux. Avec ses 37 quais de réception et ses 34 quais d’expédition, sa plate-forme logistique centralise ainsi l’ensemble des flux de marchandises en proposant 72.000 emplacements de stockage en rack avec une capacité de gestion de plus de 15.000 références.

La plate-forme s’appuie en outre sur les nouvelles technologies pour améliorer ses performances. L’ordonnancement des marchandises est effectué en temps réel grâce à l’intelligence artificielle, tandis que les opérateurs logistiques sont pilotés à l’aide de technologies vocales ou radios.