Pionnier de la grande distribution moderne et un des premiers employeurs privés au Maroc, Marjane Holding fait de la lutte contre la propagation de la Covid-19 un objectif prioritaire.

Marjane Holding annonce dans ce cadre que tous les sites de ses filiales Marjane, MarjaneMarket et Electroplanet, son siège ainsi que les entrepôts de sa Supply Chain, ont été labellisés suite à la mise en place de mesures de protection et de prévention contre la Covid-19. Ce référentiel de sécurité sanitaire certifie que les process déployés par ces enseignes sont conformes aux meilleures pratiques de prévention et de lutte contre la pandémie.

Les labels ont été remis par Bureau Veritas et Socotec, deux acteurs de référence de l’inspection et de la certification. Leur délivrance constitue une véritable assurance sanitaire pour les process mis en œuvre par MarjaneHolding en vue de prévenir et lutter contre la pandémie.

Le label SafeGuard de Bureau Veritas a été remis à tous les points de vente Marjane et MarjaneMarket et les plateformes Marjane Holding tandis que le label Socotec a certifié l’ensemble du réseau Electroplanet.

Depuis l’apparition de la pandémie, les 11.000 collaborateurs de Marjane Holding sont fortement mobilisés. Afin de réduire les risques de propagation du coronavirus et venir en aide aux personnes dans le besoin, Marjane Holding a dépensé 89 millions de dirhams en 2020.

Marjane Holding a pris toutes les mesures pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires. Plus de 30.000 tests PCR ont été réalisés auprès des équipes et 12 millions de masques ont été distribués.

Outre la mise à disposition des équipements et consommables de protection individuelle et collective au quotidien, les équipes bénéficient par ailleurs de prises en charge totale auprès de structures médicales conventionnées présentant les meilleures garanties pour un suivi optimal.