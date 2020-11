Exclusif : Reportage IMTV sur la future campagne marocaine de vaccination Covid

Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, le Maroc va lancer une opération de vaccination anti-Covid19 qui va couvrir les citoyens de plus de 18 ans selon un calendrier vaccinal en deux injections. Et dans ce cadre, Infomédiaire TV (IMTV) a réalisé un reportage sur le sujet et a rencontré le Professeur Said Motaouakkil, Anesthésiste réanimateur, Docteur en biologie humaine et Membre du comité scientifique et technique national, qui revient sur cette importante opération voulue et décidée par le Roi Mohammed VI.