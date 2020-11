Dans sa constante recherche du meilleur, Mandarin Oriental, Marrakech s’associe pour la troisième année consécutive au Champion du Monde de Pâtisserie Glacée : Yazid Ichemrahen avec comme challenge la création d’une bûche de Noël qui rend hommage à la culture arabo-andalouse.

L’architecture et l’art de la pâtisserie se marient subtilement à travers cette création unique que Yazid a décidé de conceptualiser selon ses émotions, sa sensibilité et sa passion pour le Maroc.

Amoureux de sa terre d’origine, Yazid Ichemrahen a trouvé comme inspiration les chefs d’oeuvres architecturaux des Almohades. Ce long et magnifique couloir en brique du Spa Mandarin Oriental, Marrakech est un hommage aux anciennes mosquées et cathédrales d’Andalousie, qui appellent au recueillement spirituel et au déploiement des sens ; un esprit que ce passionné de pâtisserie exprime en toute simplicité et élégance à travers sa création.

Grand admirateur de l’Art architectural Marocain, Yazid a voulu jouer sur les belles perspectives de ces monuments qui donnent l’image d’un dessert à la symétrie parfaite.

Et puis cette couleur que l’on retrouve dans les briques rouges de Marrakech, un ocre mystique et inspirant pour Yazid qui a su le magnifier dans son oeuvre gourmande.

Pour Mandarin Oriental, Marrakech, ce féru de la pâtisserie a souhaité cette année se perdre dans toutes les nuances, les couleurs et les saveurs du Maroc. L’Argan marié subtilement à l’amande Miel pour son croustillant, La fleur d’Oranger qui fait revivre son biscuit chocolat et sa mousse, une touche tropicale avec son crémeux puissant vanille et puis l’aliment magique de la cuisine marocaine, La Cannelle qui réhausse son caramel onctueux. Ainsi, et fidèle à sa simplicité et son authenticité, Yazid assemble selon ses émotions trois goûts puissants pour trois textures enivrantes afin de leur donner l’harmonie et la sensibilité qu’elles méritent.

Ainsi est née : ALMOHADE, Une bûche de Noël dont le nom redonne vie à une majestueuse histoire mise en avant à travers l’architecture et l’esprit du Mandarin Oriental, Marrakech.