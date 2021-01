Le programme « Tatwir croissance verte » pour l’appui à la décarbonation des Très petites, Petites et Moyennes Entreprises industrielles a été lancé, mardi 26 janvier 2021, au siège du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, sous la présidence du Ministre Moulay Hafid Elalamy.

« TATWIR – CROISSANCE VERTE », déployé à travers l’Agence Nationale pour la Promotion de la PME (Maroc PME) et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), vise à accompagner les TPME industrielles dans leurs démarches de développement de process et produits décarbonés et à appuyer l’émergence de nouvelles filières industrielles vertes compétitivité et la réduction de la pollution industrielle.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du déploiement du Plan de Relance Industrielle 2021-2023 qui compte parmi ses axes stratégiques le positionnement du Royaume comme base industrielle décarbonée et circulaire.

A cette occasion, M. Moulay Hafid Elalamy a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’exécution des Hautes Orientations Royales en matière de développement de l’économie verte, de la promotion de l’efficacité énergétique et du développement durable. « Le Maroc s’est résolument engagé dans la transition verte de son économie en optant pour la décarbonation de son industrie qui s’impose désormais en tant que critère important d’accès aux marchés étrangers », a-il-souligné. Et d’ajouter que « ce programme permet d’appuyer l’excellence opérationnelle des TPME tout en réduisant leur empreinte écologique et de soutenir leur repositionnement stratégique sur des marchés porteurs dans le cadre de nouveaux modèles économiques durables et innovants ».

« TATWIR Croissance verte » cible les projets de croissance verte suivants :

les projets de transition énergétique portant notamment sur l’optimisation des pratiques et des performances énergétiques des équipements (efficacité énergétique) et l’utilisation d’énergies renouvelables.

Les projets d’amorçage de filières industrielles vertes saisissant les nouvelles opportunités de marché (production d’équipement de recyclage industriel, production de chauffe-eaux solaires et photovoltaïques, produits d’isolation thermique, etc.).

Les projets d’innovation et de développement de produits éco-conçus ayant une empreinte carbone positive (véhicule Hybride ou électrique, moto électrique, Produits Bio, Produits à base de matières recyclées, etc.).

Les projets de mise en place de technologies propres dans les procédés de fabrication et des flux matières permettant une utilisation rationnelle des matières premières et la réduction de la quantité d’effluents polluant l’environnement (step, isolation thermique, recyclage des déchets, etc.).

« TATWIR – CROISSANCE VERTE » permettra dans une première phase de générer un investissement global de près de 1 milliard de dirhams.

Ce programme propose une offre intégrée portant sur le soutien à l’investissement, l’appui à l’innovation et à la créativité et le conseil et l’expertise pour la transformation verte des TPME industrielles. L’offre comprend :

Une prime d’investissement de 30 % pour l’appui au financement des équipements industriels.

Une aide remboursable de 5% du projet d’investissement pour contribuer au financement des besoins en fonds de roulement des projets d’amorçage dans de nouvelles filières industrielles vertes.

Une prise en charge allant jusqu’à 50% des dépenses engagées en matière d’innovation et de développement des produits notamment les frais d’études techniques, de développement des maquettes et de prototypes, de tests et analyses de laboratoires, de brevets et marques, etc.

Une prise en charge allant jusqu’à 80% pour les PME et 90% pour les TPE au titre des actions de conseil et d’expertise technique portant notamment sur les audits et diagnostics énergétiques et environnementaux, la mise en conformité aux normes et labels, les systèmes de suivi en temps réel de la productivité énergétique (Internet of thing IOT), l’analyse de l’impact environnemental d’un produit, etc.

Les entreprises intéressées sont invitées à renseigner le formulaire de candidature en ligne disponible à l’adresse suivante : https://candidature.marocpme.gov.ma/tatwir-vert/