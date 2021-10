Le leadership féminin en Afrique est désormais une réalité qui reconquiert le rang qui lui sied dans un monde en pleine mutation technologique où des critères comme la performance, l’innovation et la compétitivité deviennent des indicateurs clés pour impulser le Doing Business et booster la croissance.

Aussi et dans la continuité du développement en marche dans les provinces du Sud du Maroc, la Fondation Startup Grow organise, sous la Présidence d’Honneur de la Princesse Lalla Meryem la 2éme Edition du Global Women Summit autour de la thématique : En marche vers une Afrique Résiliente, et ce du 04 au 06 Novembre 2021 à Dakhla.

Le choix du lieu et du thème de l’événement interpelle tous les acteurs économiques à tous les niveaux qu’ils soient opérateurs ou institutionnels à agir tous ensemble pour un plaidoyer en faveur d’une Afrique qui change, adoptant une approche genre plus engagée et ouverte sur une diversité équitable avec l’objectif à terme d’édifier un écosystème entrepreneurial pouvant faire face aux défis actuels et ceux qui s’annoncent à l’horizon.

C’est dans ce contexte et avec la motivation de mettre à contribution des décideurs, des experts et des acteurs engagés que l’équipe en charge de l’organisation s’est déployée pour réunir un parterre de speakers marocains et étrangers de stature internationale et donner, par la même occasion, à des porteurs d’idées ou de projets, particulièrement les jeunes, l’opportunité de s’accomplir.

Les réflexions qui auront lieu dans les différents panels seront une occasion pour les panelistes d’esquisser des stratégies pour un nouvel élan de l’entrepreneuriat féminin en Afrique en vue d’accompagner les évolutions technologiques, la transformation digitale, l’innovation, les énergies renouvelables…, particulièrement dans cette conjoncture marquée par l’impact de la pandémie covid19.

Aujourd’hui, il devient urgent de repenser les politiques économiques des pays africains qui doivent tenir compte du rôle fondamental et nécessaire de la femme pour l’accomplissement de divers projets d’ordre social, culturel et économique. La Fondation startup Growth a l’ambition d’œuvrer pour la valorisation du leadership féminin et de faire entendre à partir du Global Women Summit de Dakhla la voix de la femme africaine.

L’Afrique dispose de grandes possibilités de développement qui nécessitent de nouvelles stratégies bâties autour des nouveaux métiers dans les secteurs technologiques en favorisant la diversité et l’approche genre, la promotion de l’entrepreneuriat et l’investissement dans des domaines d’excellence et d’avenir.

Tous ces thèmes et bien d’autres seront débattus pendant trois journées par les experts et les participants de plusieurs pays à ce grand forum prévu à Dakhla qui se positionne d’ores et déjà en tant qu’espace économique pour entreprendre en Afrique et pont assurant le flux des affaires vers le Nord du Maroc et ensuite vers l’Europe.

Les espaces du GWS

A – Salle Principale pour les conférences : pour accueillir les speakers marocains et internationaux qui vont débattre autours des 7 panels programmés.

B- Entrepreneurship Corner : espace sera dédié aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et chercheurs d’emploi de la Région de Dakhla –Oued Eddahab et qui verra la participation de chefs d’entreprise, dont :

C- Un espace exposition sera réservé aux coopératives locales dirigées par des femmes : pour leur permettre de mettre en valeur leurs produits terroirs. Ces dernières vont bénéficier aussi d’un accompagnement & coaching qui s’étalera sur une période de 6mois par des chefs d’entreprises.

Les speakers

A- Salle Principale de Conférence : Cette 2éme Edition sera marquée par la participation de plusieurs speakers venant d’ici et d’ailleurs : Bénin, Israel, France, Royaume Unie, USA, Guinée, …. Dont ci-après quelques noms des speakers qui vont intervenir dans la Salle Principale :

– Cheikh TIDIANE GADIO, Vice Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal –SENEGAL

– Francisca TATCHOUOP BELLOBE, Vice Présidente de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale – GUINEE EQUATORIALE

– Aurelie ADAM SOULE ZOUMAROU, Ministre du Numérique et de la Digitalisation – REPUBLIQUE DU BENIN

-Abdelatif MIRAOU – Ministre de l’Enseignement Supérieur – MAROC

-Christine SHIAU – Directrice Stevens Initiative – Aspen Intitute – USA

-Olga JOHNSON – Ambassadrice pour l’Afrique – Winch Energy – FRANCE

-Omar SEGHROUCHNI – Président CNDP – MAROC

-Alya GHOULI – DG DIGISERV – MAROC

-Cecile KYENGE- Ancien Députée Européenne – ITALIE

-Pr Peter DROEGE – Directeur Liechtenstein Institute for Strategic Development – ALLEMAGNE

-Najat MOKHTAR– AIEA – AUTRICHE

– Mohamed ACHIQ – DG ANAPEC – MAROC

-Inbal ARIELI – Serial Tech Entrepreneur – ISRAEL

-Mohamed JEBBAR – DG BC SKILLS – MAROC

-Karin GATTEGNO – Startup Nation Central – ISRAEL

-Anne Welsh – CEO Painless Univesal – ROYAUME UNIE

-Lucien BEINDOU GUILAO – DG ONFPP – GUINEE

B- Entrepreneurship Corner : Des workshops seront organisés, des rencontres B2B ainsi que des ateliers qui seront animés par :

Ali HARTI – Président FENELEC – Maroc

Samid GHAILANE – Journaliste – Maroc

Cristelle GNIDEHOU – Experte en Digital – Bénin

MYasmina BELAHSEN – AUSIM – Maroc

Zouheir LAKHDISSI – Expert en Technologie – Maroc

Hatim ELOTMANI – Défenseur de la Charte de la Jeunesse Africaine au Maroc – Maroc

Marouane GHARNATE – Entrepreneur – Maroc

Salah BAINA – AUSIM – Maroc

Prescilla WOLMER – DG 54 Etats – France

Les panels :

ASalle Principale pour les conférences : les intervenants vont débattre autour de sujets d’actualités lié à la crise sanitaire, la technologie, l’agriculture, … dont ci-après les sept panels programmés :

–Les Perspectives d’une sécurité humaine pour une afrique résiliente

-Health Challenges in a post covid 19 Africa

-The role of women in sustainable development

-The future of Africa is Tech : AI, Blockchain & Cloud (ABC)

-Générations futures : Climat & Energies

-How technology is changing the future of Agriculture

– The Future of Learning & Work

B- Entrepreneurship Corner :

-Workshop : Mon projet de vie, ma startup

-Comment élaborer mon business plan

-Les moyens de financements de ma startups : Crédit Intelaka, CCG, INDH,…

-Techniques de rédaction de CVs

-Techniques de recherche d’emploi

-Comment réussir la période d’intégration