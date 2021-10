C’est en précurseur qu’en 2002, UGGC Avocats, cabinet d’avocats international français (présent sur 4 continents avec 11 bureaux), a implanté une filiale à Casablanca.

C’est en visionnaire qu’aujourd’hui, à l’initiative d’Ali Bougrine, Managing Partner du bureau de Casablanca et avec le soutien du bureau de Paris, le cabinet inaugure sa transformation par :

la redéfinition de son identité de marque, devenue UGGC Africa, afin de l’aligner à son expertise et à sa dimension panafricaine, et

l’officialisation de son réseau UGGC Africa, né de son alliance avec deux cabinets de premier rang en Côte d’Ivoire et au Cameroun (Dirabou & Associés à Abidjan et D.Moukouri & Partners à Douala).

Le réseau UGGC Africa envisage d’ores et déjà l’intégration de nouveaux cabinets partenaires issus d’autres pays de la région pour renforcer sa présence sur le continent africain.

Fondé sur une vision

Le réseau UGGC Africa est le fruit d’une vision novatrice qui s’inscrit dans un mouvement de co-développement panafricain animé collectivement par ses membres.

Il est le symbole d’une union africaine du conseil juridique et fiscal fondé sur la mutualisation des expertises de cabinets d’avocats leaders dans leur juridiction, avec pour volonté d’assister ses clients selon les meilleurs standards professionnels internationaux.

Les équipes de UGGC Africa partagent les mêmes valeurs (bienveillance, confiance, transparence et éthique) et une approche clients centrée sur la créativité, la réactivité et l’apport de valeur ajoutée.

UGGC Africa porte une attention toute particulière au développement individuel de ses collaborateurs par la formation, tant initiale que continue. Un engagement dans ce sens s’est concrétisé au Maroc par la signature de conventions de formation en alternance avec la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat Agdal ainsi que l’Ecole de Droit de l’Université Internationale de Rabat. Une démarche novatrice et inspirante, qui sera prolongée dans l’ensemble des pays où le réseau UGGC Africa est présent.

Au service d’une ambition

UGGC Africa figure parmi les meilleurs cabinets du continent africain. Il est à ce titre régulièrement distingué par les guides et classements juridiques de référence en droit des affaires (The Legal 500, Chambers and Partners, IFLR 1000, Jeune Afrique, Leaders League, etc.).

UGGC Africa offre à ses clients une expertise africaine aux meilleurs standards internationaux combinée à un fort ancrage régional.

Avec une équipe composée de 8 associés et de 30 avocats, UGGC Africa couvre plus de 20 spécialités du droit des affaires (M&A, Private Equity, Investissements internationaux, Anti-Trust, Contentieux et Arbitrage, etc.).

En adoptant une approche multidisciplinaire orientée « cabinet de clients » (une relation plaçant les besoins et les enjeux des clients au cœur de notre approche), un maillage territorial et une parfaite maîtrise des spécificités locales, UGGC Africa dispose d’atouts particulièrement recherchés par les décideurs financiers et juridiques dans le cadre de la sélection de leurs conseils en Afrique.