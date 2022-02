Le Groupe Citic Dicastal a donné, mercredi 16 février 2022, le coup d’envoi à la construction de de sa nouvelle unité industrielle au sein de l’Atlantic Free Zone de Kénitra (AFZ), en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du Gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’Hamdi, de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, et du Vice-Président Directeur Général de Dicastal Morocco Africa, Badr Lahmoudi.

D’un investissement global de 1.8 milliards de dirhams, ce projet vise l’implantation de la 3ème usine du groupe chinois au Maroc spécialisée dans le moulage et l’usinage de composants de châssis en aluminium, d’une capacité de production de 10 millions d’unités, qui permettra la création de 766 emplois directs qualifiés.

Etalé sur une superficie de 20.000m² dans un terrain de 12hectares, ce projet du nom de « Dika Morroco Castings – DMC » dotera le Maroc, dans six mois, de sa première usine de production des composants en fonte d’aluminium pour les blocs motopropulseurs et les châssis. Une usine à la pointe de la technologie, qui s’inscrit dans une approche écologique durable, alimentée par l’électricité verte générée à partir des énergies renouvelables présentes au Maroc.

Ce projet d’envergure, qui renforce désormais la présence du géant chinois dans le Royaume, a fait l’objet d’une convention signée, à l’occasion, entre le Ministre de l’Industrie et le Vice-Président de Citic Dicastal, M. Xu Zuo, en visio-conférence depuis la Chine.

« Le partenariat qui nous lie au groupe Dicastal est une vraie réussite. Aujourd’hui, nous célébrons le lancement des travaux de la 3ème usine du groupe au Maroc. Avec ce nouveau projet de grande envergure, qui positionne le Maroc dans une industrie de haute technologie, se confirme une fois de plus la confiance des investisseurs en la qualité de notre plateforme industrielle et sa compétitivité à l’international, mais aussi sa résilience à toute épreuve », a déclaré M. Ryad Mezzour, à l’occasion. Et de souligner : « le secteur poursuit la montée en puissance de ses compétences et des technologies de pointe mises en œuvre. Nous continuerons sur cet élan en apportant un soutien fort et indéfectible aux investissements créateurs d’emplois et de valeurs, pour une industrie automobile nationale toujours plus compétitive, plus performante ».

De son côté, M. Lahmoudi a rappelé que ce nouvel investissement intervient dans « une période de reprise économique mondiale fragile et instable sous la menace permanente de la crise sanitaire de la Covid 19 et ses nouveaux variants et ses conséquences sur l’économie mondiale. Le groupe Citic Dicastal se veut optimiste en prenant cette décision aussi courageuse qu’ambitieuse de réinvestir au Maroc attestant de nouveau que notre pays jouit d’un climat économique de confiance, d’une situation géo-stratégique, de bonnes infrastructures et d’un capital humain de qualité ».

Pour rappel, le groupe Citic Dicastal a inauguré deux usines de fabrication de jantes aluminium, le 26 juin 2019 et le 20 décembre 2020. Ce projet de jantes, ayant nécessité un investissement de 3,5 milliards de dirhams, a permis la création de 1200 emplois pour une capacité annuelle de 6 millions de jantes.

La première jante aluminium « Made in Morocco » a été produite en un temps record en avril 2019 en seulement 7 mois.

Citic Dicastal est un équipementier chinois spécialisé dans le moulage et la production de pièces automobiles en aluminium, notamment les jantes. Le groupe produit également une gamme complète de composants légers en fonte d’aluminium pour les blocs motopropulseurs et châssis.

Le groupe Dicastal emploie 17 000 personnes à travers 26 unités de production réparties en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, avec une capacité de production annuelle de 70 millions de jantes et 90 000 tonnes de composants légers. Dicastal fournit la majorité des constructeurs automobiles tels que GM, Toyota, Renault, Stellantis, Volkswagen, BMW, Audi, etc.