Chakib Benmoussa, Ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et M. Hendrik Kasteel, Directeur Général de Orange Maroc et Vice-Président Exécutif de la Fondation Orange, ont procédé aujourd’hui à la signature d’une convention portant sur une donation de tablettes par la Fondation au Ministère.

A travers cette nouvelle convention, la Fondation Orange Maroc soutiendra le Ministère et des milliers d’élèves dans la mise en place d’une expérience pilote pour l’école numérique dans le Royaume. La Fondation souhaite ainsi encourager et soutenir l’utilisation des nouvelles technologies par tous les élèves marocains en leur facilitant notamment un accès aux plateformes électroniques éducatives du Ministère. Cette initiative entre dans le cadre des recommandations du Nouveau Modèle de Développement et la réforme de l’enseignement public au Maroc qui vise à un enseignement de qualité pour tous et à garantir l’égalité d’accès entre les élèves des différentes régions du Royaume.

Cette initiative constitue donc une nouvelle étape dans le partenariat liant Orange Maroc et le Ministère initié d’abord en 2018 dans l’objectif de renforcer les apprentissages du coding et de la robotique au sein des établissements scolaires, à travers le programme #supercodeurs. Ce programme en particulier aura permis de former plus de 40 000 élèves à ce jour, et d’organiser de nombreux hackathons régionaux et nationaux. En outre, dans le cadre de l’introduction du coding dans les programmes scolaires de la 5ème et de la 6ème année du primaire, Orange Maroc accompagne le ministère dans des sessions de formation à distance au profit de 600 inspecteurs et formateurs des CRMEF (Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation) et de 1300 enseignants à travers la plate-forme codingprimaire.ma

Par ailleurs, il est à rappeler qu’au cours de cette période de crise sanitaire, conjointement avec le Ministère de l’Éducation Nationale, Orange Maroc a également procédé à la distribution de tablettes équipées de cartes SIM à des élèves en milieu rural, tout en apportant son soutien à plusieurs associations à travers le don de cartes SIM et de milliers de Gigas suite au succès populaire de l’opération Khatwat Khir mise en place à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Entreprise aussi engagée que citoyenne, la Fondation Orange continuera à se mobiliser pour le succès du système d’éducation et de formation marocain et en faveur de l’inclusion sociale et numérique des jeunes. Ainsi d’autres initiatives seront annoncées prochainement en partenariat avec le Ministère.