Un nouvel organigramme a été adopté Bank of Africa (ex BMCE Bank). Cet nouvelle organisation managériale de la banque présidée Othman Benjelloun, et dont Brahim Benjelloun Touimi assure toujours les fonctions d’Administrateur Directeur Général et de Secrétaire du Conseil d’Administration, est marquée notamment la nomination de 3 Directeurs Généraux Exécutifs.

Ainsi, Mounir Chraïbi aura en charge 2 pôles : Finances, dirigé par Driss Benjelloun (DG), et Risques GP, dirigé par Khalid Laabi (DGD).

De son côté, Khalid Nasr aura également en charge 2 pôles : Banque Maroc, dirigé Omar Tazi (DGD), et Recouvrement et Missions Spéciales, dirigé par Mfadel El Halaissi (DGD).

Enfin, Amine Bouabid aura en charge le pôle Afrique.