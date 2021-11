La Chambre des représentants a commencé à s’appuyer sur l’utilisation de l’énergie provenant de sources renouvelables, depuis le début du mandat législatif actuel 2021-2026, dans le cadre de l’implication du parlement dans la politique nationale basée sur les énergies renouvelables, la préservation de l’environnement, et la politique d’efficacité énergétique.

La Chambre des représentants a ainsi installé plus de 670 panneaux solaires sur le toit de son bâtiment, afin de produire, dans un premier temps, 420 000 kilowatts par an, ce qui couvre un tiers des besoins énergétiques consommés par l’ensemble des installations de la Chambre, en s’appuyant sur des équipements éco-friendly de la « nouvelle génération », et ce en application du plan « Eco-Parliament », indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Le recours aux énergies renouvelables s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la Chambre des représentants, relatif à la préservation de l’environnement, notamment à travers la réduction de 90% de l’utilisation du papier et la circulation électronique des documents et des données, explique le communiqué.

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) avait choisi le bâtiment de la Chambre des représentants en 2017 pour faire partie des dix monuments historiques du monde à être éclairés au vert, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin) dans le cadre de l’initiative « Connecting People to Nature ».

La Chambre des représentants a appliqué cette initiative dans le cadre de son implication dans cette célébration citoyenne mondiale et dans le cadre des politiques mises en œuvre par le Royaume en faveur de la protection de l’environnement et son engagement envers l’humanité, selon la même source.

Le choix de s’appuyer sur l’énergie d’origine renouvelable est un acte pédagogique et hautement symbolique, surtout que le bâtiment qui abrite le parlement est classé patrimoine historique national.