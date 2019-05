Le Fonds Mondial pour la nature (WWF) se lance à partir de juin dans une nouvelle expédition pour protéger la Méditerranée.

Le voilier Blue Panda, affrété par le WWF sillonnera pendant six mois les côtes et les ports de la France, l’Italie, la Grèce, la Turquie, la Tunisie et le Maroc. Objectif : sensibiliser le grand public à la beauté et à la richesse exceptionnelle de la mer bleue et appeler à la mobilisation pour contrer les nombreux dangers qui la menacent.

L’expédition devra jeter les amarres au port de Tanger du 14 au 18 novembre prochain.

De juin à novembre, le Blue Panda voguera à travers la Méditerranée et fera escale dans six pays du pourtour méditerranéen. Au gré de son parcours, le bateau accueillera à son bord des équipes scientifiques venues mesurer l’état critique de la Grande bleue. Il rejoindra certaines villes côtières très touristiques de la Méditerranée, telles que Nice, Marseille, Istanbul, Tanger pour mobiliser les citoyens et les municipalités contre la menace de la pollution plastique, indique WWF-France, sur son site électronique.

En juillet, l’expédition s’arrêtera dans les îles grecques de Zakynthos, Kefalonia et Ithaca, où le WWF mène actuellement campagne contre l’exploitation abusive des compagnies pétrolières et gazières.

« Berceau d’une civilisation prospère et d’une biodiversité particulièrement riche, la mer Méditerranée est au bord du burn out. En cause, des siècles de surexploitation…. Avec le Blue Panda, nous espérons rapprocher de cet univers marin toutes celles et ceux qui en sont éloignés et mobiliser un maximum de personnes, de la France à la Turquie, en passant par l’Italie et la Tunisie pour préserver notre joyau de biodiversité », souligne la même source.

Le navire de 25 mètres de long débutera son expédition dans le sanctuaire de Pelagos près de la Corse et mènera des recherches scientifiques pour faire un point sur l’état de santé et le comportement des baleines.

La Méditerranée est l’un des espaces prioritaires du WWF, présent dans 13 pays de la région et qui s’emploie à améliorer la pêche, à mieux protéger la faune et la flore marines, à lutter contre la pollution plastique et à créer une économie bleue durable.

Organisation non gouvernementale créée en 1961, le WWF se voue à la protection de l’environnement et est fortement impliquée en faveur du développement durable.