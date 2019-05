Le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fehri, a appelé, mardi à Nairobi, à accélérer les procédures de mise en place d’un bureau national d’ONU-Habitat à Rabat, le Maroc ayant respecté l’ensemble de ses engagements dans ce cadre.

Dans un entretien avec la directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains, Maimunah Sharif, en marge des travaux de la Première Assemblée d’ONU-Habitat, le ministre a tenu à assurer que l’accord siège signé le 11 mai 2016 à Rabat entre le gouvernement marocain et l’Organisation des nations unies, représentée par ONU-Habitat, relatif à l’établissement d’un bureau national d’ONU-Habitat à Rabat, a été approuvé récemment par le conseil de gouvernement, et que le Maroc a versé sa contribution financière pour la mise en place de cette institution onusienne.

L’objectif de la mise en place de ce bureau à Rabat est de renforcer davantage la coopération entre les deux parties, de manière à ce que le Royaume puisse bénéficier du soutien de l’ONU pour mettre en oeuvre ses politiques générales d’urbanisme et d’habitat mais aussi pour faire valoir son expérience dans ce domaine, a soutenu le ministre.

Pour sa part, Maimunah s’est félicité de l’engagement sans faille du Maroc dans la mise en oeuvre du Nouvel Agenda Urbain et du Plan Stratégique d’ONU-Habitat.

Elle a aussi mis en avant l’exemplarité de la coopération entre ONU-Habitat et le Maroc qui s’est manifestée à travers l’organisation par le Royaume de plusieurs manifestations et conférences internationales, notamment la 22è Conférence Mondiale sur le climat (COP22) en novembre 2016 à Marrakech, ainsi que le 2ème forum ministériel arabe sur l’habitat et le développement urbain en décembre 2017 sur le thème « Mise en oeuvre du Nouvel Agenda Urbain dans la région Arabe ».

L’accord de siège signé, le 11 mai 2016 à Rabat entre le gouvernement marocain et ONU-Habitat, relatif à l’établissement d’un bureau national d’ONU-Habitat à Rabat, représente la structure juridique fondamentale qui encadre l’établissement d’un bureau national de cette institution onusienne dans le Royaume et définit les règles de base applicables aux locaux du bureau, ses fonctionnaires, les experts en mission et les personnes fournissant des services au bureau, rappelle-t-on.

Cet entretien s’est déroulé en présence de la secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat, Fatna El K’hiel et de l’ambassadeur du Maroc au Kenya et représentant permanent du Royaume auprès de l’UNEP et ONU-Habitat, Mokhtar Ghambou.