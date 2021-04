La valeur des exportations de phosphates et dérivés par le Groupe OCP s’est appréciée de 7,9% au cours des deux premiers mois de cette année, la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. Cette hausse est attribuable à l’augmentation des ventes à l’étranger des dérivés de phosphates de 12,3%, atténuée par le retrait de celles de phosphate roche de 18,4%, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Ladite note fait également ressortir que le secteur extractif, à fin février 2021, a poursuivi sa dynamique favorable des trois derniers trimestres. En effet, la production de phosphate roche, principale composante du secteur, s’est accrue de 5,7%, après une hausse de 9,9% au quatrième trimestre 2020 et une baisse de 4,2% un an auparavant. En termes de valeur ajoutée, le secteur extractif a enregistré une augmentation de 5,2% à fin 2020, après +2,4% à fin 2019.