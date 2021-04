L’université Ibn Tofail de Kénitra s’est distinguée pour la 3-ème année consécutive dans plusieurs thématiques, selon le dernier classement international “Times Higher Education 2021”.



L’université Ibn Tofail s’est largement distinguée à l’échelle nationale et internationale en améliorant nettement son classement globale et en se positionnant dans le top des 3 classements thématiques “Énergie propre”, “Eau et Assainissement” et “Pas de pauvreté”, se félicite l’établissement dans un communiqué.



Ainsi, sur l’objectif “Energie Propre”, l’université Ibn Tofail s’est classée 9ème mondialement (45ème en 2020) et première à l’échelle nationale, en Afrique et dans les pays arabes, souligne la même source, ajoutant qu’elle apparait 25-ème mondialement (37-ème en 2020) et première à l’échelle nationale, en Afrique et dans les pays arabes, sur la thématique “Eau et Assainissement”.



Sur le classement “Pas de pauvreté”, l’université Ibn Tofail s’est classée 45-ème au niveau mondial (101-200 rang en 2020), première au Maroc, première des pays arabes et troisième en Afrique. Elle s’est également classée parmi les 200 premières universités au monde et première à l’échelle nationale “Global”.



“Le positionnement de l’université Ibn Tofail dans ce classement international est une grande réussite en soi, certifiant ses engagements dans la mise en œuvre et l’application des Objectifs de Développement Durables (ODD) établis par l’Organisation des Nations Unies, par le biais, entre autres, de la qualité de ses formations, de sa recherche, de son transfert de connaissances et de sa gouvernance”, indique le communiqué.



“L’occupation de ces rangs par l’université Ibn Tofail constitue une première pour les universités du Royaume dans les classements internationaux, leur permettant ainsi d’améliorer leur visibilité et leur positionnement à l’international”, estime la même source.

Selon l’université, ces performances rentrent dans le cadre de l’engagement du Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, en faveur de la mise en œuvre des ODD, à travers plusieurs démarches stratégiques, notamment la Constitution, la loi-cadre portant charte nationale de l’environnement et du développement durable, ainsi que l’adoption de politiques sectorielles qui s’inscrivent dans une approche de développement durable.



Le prestigieux classement Times Higher Education, est établi sur la base des 17 ODD des Nations Unis, adopté en 2015 par les 193 États membres.



Ont participé à cette édition 2021, dont les résultats ont été publiés le 21 avril 2021, plus de 1.115 universités représentant 94 pays, conclut le communiqué.