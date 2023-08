Le monde est friand des produits agricoles « made in Morocco », notamment les mandarines, les myrtilles et les pastèques. Ces 3 fruits figurent parmi les exportations agricoles les plus importantes du royaume sur le marché mondial.

D’après les données d’EastFruit, le Maroc a réussi à se hisser à la 23e place des exportateurs de fruits dans le monde durant les 5 dernières années. La valeur des exportations s’est établie à 7,1 milliards de dollars entre 2018 et 2022.

Durant ladite période, les mandarines ont représenté la plus grande part des exportations (25 %), suivi par les framboises (17 %), les myrtilles (16 %), les pastèques (10 %), les fraises congelées (7 %), les avocats (6 %), les oranges (5 %), les melons (5 %) et les fraises fraiches en dernier lieu (4 %).

Il s’avère que l’Ireland est particulièrement friande des mandarines marocaines, puisque celles-ci représentent 79 % des importations fruitières du pays. La valeur des exportations marocaines de fruits vers l’Irlande a été multipliée par 244 pour atteindre près de 3,5 millions de dollars durant ladite période.

La Lettonie vient en second lieu des importateurs de mandarines « made in Morocco », avec 41 % d’importations. En 2022, les recettes des exportations vers le pays d’Europe ont atteint 770.000 dollars.

La Norvège se place à la 3e position, avec 7 % seulement de mandarines importées. Les exportations de fruits marocains vers le pays se sont placées à 10 millions de dollars à fin 2022, faisant du royaume le 13e fournisseur de la Norvège (35e en 2018).