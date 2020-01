Le port Tanger Med a mis en place une solution dématérialisée de la procédure d’exportation des produits agroalimentaires et ce depuis les stations de conditionnement des produits à travers tout le Royaume, indique l’Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA) dans un communiqué.

En effet, à partir de janvier 2020, le certificat d’inspection délivré par l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations Morocco Foodex et le certificat phytosanitaire délivré par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) nécessaires pour les exportations agroalimentaires sont systématiquement intégrés au “Port Community System” de Tanger Med, et accessibles à une base de données de près de 5.000 exportateurs marocains à travers tout le Royaume, précise la même source.

Par ailleurs, grâce à l’échange automatisé, ces documents sont également transmis numériquement à l’Administration des Douanes pour l’obtention du bon douanier d’embarquement à travers le port.

Ces nouveaux services dématérialisés mis en place par Tanger Med sont le fruit d’un partenariat avec les organismes de contrôle Foodex et l’ONSSA, sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ainsi qu’avec l’Administration des douanes et impôts indirects, au service de la compétitivité et la facilitation des exportations agroalimentaires marocaines.

Tanger Med poursuit ainsi son engagement dans une démarche de digitalisation pour l’amélioration continue de ses services aux clients, note le communiqué, faisant savoir que ces nouveaux services s’ajoutent à une palette de solutions déjà accessibles depuis le “Port Community Sytem” de Tanger Med, notamment la gestion des escales maritimes, la dématérialisation du passage portuaire, la traçabilité des unités Fret et le paiement multicanal.

Il est à noter que Tanger Med est le premier port d’export du Maroc, avec plus de 4,8 millions de conteneurs EVP et plus de 65 millions de tonnes de marchandises traités en 2019.

Pour le trafic roulier, Tanger Med a traité plus de 350.000 camions TIR, les exportations étant portées principalement par les produits industriels et agroalimentaires, tandis que pour le trafic agroalimentaire, Tanger Med a traité en 2019 plus de 82.630 unités TIR, rappelle le communiqué.

Afin de faciliter les exportations marocaines, Tanger Med a mis en place une infrastructure dédiée à l’export sur 19 hectares pouvant traiter plus de 2.100 unités par jour avec un transit time à l’export de 2H00, et offrant une gestion dématérialisée du processus de l’export, conclut la même source