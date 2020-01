L’Indice des prix à la communication (IPC) annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2019, une augmentation de 0,2% par rapport à l’année 2018. Conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 0,9% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,5%. Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une stagnation pour le ‘‘Transport’’ à une hausse de 3,1% pour l’‘‘Enseignement’’.

Sur cette base, l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 1% au cours de l’année 2019 par rapport à l’année 2018.

Les hausses les plus importantes de l’IPC annuel ont été enregistrées à Fès avec 1,2%, à Settat avec 1,0%, à Casablanca avec 0,7%, à Guelmim avec 0,6%, à Meknès, Laâyoune, Beni-Mellal et Al-Hoceima avec 0,5% et à Dakhla et Safi avec 0,4%. En revanche, une baisse a été enregistrée à Oujda avec 0,3%