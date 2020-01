Mardi 21 Janvier 2020, le Conseil d’Administration de la SIE s’est réuni sous la présidence du Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah en vue de valider les résultats des travaux de la mission d’accompagnement et de conseil menée par le consortium Price Waterhouse Cooper (PWC) et la Super ESCO allemande : la Berliner Energie Agentur (BEA). Sous la supervision d’un Groupe de Travail, ce groupement a été mandaté en Mars dernier pour l’étude de restructuration et de repositionnement de la SIE.

Pour répondre aux objectifs stratégiques nationaux d’efficacité énergétique, le Conseil d’Administration confirme le nouveau positionnement de la SIE en ESCO d’Etat (ou Super ESCO) et lui confie le rôle d’exécuter les projets d’efficacité énergétique dans le Royaume en donnant la priorité aux bâtiments publics et à l’éclairage public.

La Super ESCO mène alors une véritable action d’intérêt public, elle intervient en assistance à maitrise d’ouvrages (AMO) ou en maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) pour les établissements publics, les entreprises publiques et les collectivités territoriales. Une première au Maroc pour le secteur de l’efficacité énergétique. Après une période initiale de montée en puissance, la nouvelle entité sera également habilitée à agir en Super ESCO financière, notamment en levant des fonds pour financer des actions d’efficacité énergétique pour ses Clients dans le cadre de l’application de contrats de performance énergétique (CPE).

Rappelons tout d’abord que le rôle de la Super ESCO est d’assurer des activités de services énergétiques conformes aux standards internationaux, exclusivement dédiées à l’efficacité énergétique. La nouvelle ESCO publique est appelée à développer des projets dans les secteurs des bâtiments publics, de l’éclairage public, de l’industrie et de la mobilité électrique. Elle apportera aussi son soutien aux PME et ESCOs privées.

Enfin, la Super ESCO a essentiellement vocation à faire exécuter les projets par les PME et ESCOs privées, sous sa supervision. La Super ESCO intervient à cet effet en tant que levier de développement du secteur de l’efficacité énergétique qui profitera aux PME et ESCOs privées.

Cette nouvelle structure, en synergie avec les autres acteurs de l’énergie, contribuera ainsi à atteindre les objectifs nationaux d’économies d’énergies. Les missions de la Super ESCO s’inscrivent prioritairement dans la mise en œuvre de l’exemplarité d’Etat qui doit inciter l’ensemble des acteurs économiques à prendre le même chemin.