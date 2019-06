Au titre des quatre premiers mois de 2019, les exportations marocaines ont augmenté à près de 100,4 milliards de dirhams (MMDH), selon l’Office des changes, qui vient de publier une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’avril.

Cette augmentation faite suite à l’accroissement des exportations de la majorité des secteurs, notamment des phosphates et dérivés (+16,1%), de l’aéronautique (+9,8%), de l’agriculture et l’agro-alimentaire (+4,3%), de l’industrie pharmaceutique (+4,1%) et de l’électronique (+4%).