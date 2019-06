Sous la Présidence du Chef du Gouvernement, Saad Dine El Otmani, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) ont procédé ce mercredi 12 juin à la signature d’un protocole d’accord de coopération.





Ce protocole d’accord, signé par le Président de l’UTRF, Jawhar Nfissi et la Directrice du Contrôle des Assurances (ACAPS), Afifa Al Houari vient renforcer l’engagement des deux instituions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.





L’accord prévoit les modalités de coopération et de collaboration à développer entre les deux institutions que ce soit en matière d’échange de renseignements et de documents, de déploiement de mesures et actions destinées à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou d’échange d’expériences.





Par ailleurs, l’ACAPS et l’UTRF conviennent de mettre en place un comité de suivi en charge de l’évaluation des actions menées dans le cadre de cet accord et de créer des groupes de travail techniques sur des problématiques communes.