Selon l’Office des changes, au titre des sept premiers mois de 2019, les exportations marocaines se sont établies à près de 168,3 milliards de dirhams (MMDH) contre 162,99 MMDH pour la même période de 2018.

Cette hausse s’explique, selon la même source, par l’accroissement des exportations de plusieurs secteurs, à savoir l’aéronautique (+11,5%), l’agriculture et l’agro-alimentaire (+6,5%), les phosphates et dérivés (+3%) et l’automobile (+2%).

Quant aux ventes du secteur du textile et cuir, du secteur « autres extractions minières » et celles du secteur électronique, elles ont enregistré, en revanche, des baisses respectives de 297 millions de dirhams (MDH), 235 MDH et de 60 MDH.