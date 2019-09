Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Imane Mansourine a été nommée au poste de directrice des mines et des hydrocarbures.

Aussi, au niveau du Ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargée des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Mounia Houdi a été nommée au poste de directrice de la communication et de mobilisation des compétences des MRE, et Jaouad Dekiouak au poste de directeur de la coopération, des études et de la coordination sectorielle.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Issam Ahebri a été nommé au poste de directeur de programmation, du système d’information et de la coopération et Hamid Bensouiba au poste de directeur de lutte contre la désertification et la préservation de la nature.

Enfin, au niveau du ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelghani Bouayad a été nommé au poste de doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, et Benachir El Haddadi au poste de doyen de la faculté multidisciplinaire de Béni Mellal, et Mustapha Ejaali au poste de doyen de la faculté des sciences et techniques de Fès.