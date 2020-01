Les exportations marocaines se sont établies, au titre des 11 premiers mois de 2019, à 258,44 milliards de difhams (MMDH) contre 251,17 MMDH pour la même période de 2018, selon l’Office des changes qui précise que cette hausse fait suite à l’accroissement des exportations notamment des secteurs de l’aéronautique (+7,7%), de l’automobile (+5,4%) et de l’agriculture et agro-alimentaire (+3,8%).



En revanche, les ventes du secteur du textile et cuir, du secteur « autres extractions minières », du secteur des phosphates et dérivés, du secteur électronique et celles du secteur de l’industrie pharmaceutique ont enregistré des baisses respectivement de 793 millions de dirhams (MDH), 429 MDH, 378 MDH, 195 MDH et 8 MDH.

Par ailleurs, la balance des échanges de services a affiché un excédent en hausse de 19% à 83,57 MMDH à fin novembre 2019 contre 70,24 MMDH une année plus tôt, note la même source, précisant que les exportations ont progressé de 6,6%, tandis que les importations ont baissé de 3,1%