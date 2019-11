Les exportations marocaines se sont établies, au titre des neuf premiers mois de 2019, à 211,4 milliards de dirhams (MMDH), contre 204,1 MMDH pour la même période de 2018, selon l’Office des changes qui vient de publier les indicateurs des échanges extérieurs du Royaume. L’Office dirigé par Hassan Boulaknadal explique cette hausse par l’accroissement des exportations des secteurs notamment de l’aéronautique (9,9%), de l’agriculture et agro-alimentaire (+5,4%) et de l’automobile (+4,1%).