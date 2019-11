Marrakech se dote d’un nouvel hôtel 5 étoiles au cœur de l’Hivernage ! Kenzi Rose Garden se dévoile sous une signature d’élégance, dans un esprit Art Déco où règne luxe et bienêtre, et ce grâce à la rénovation titanesque de l’entièreté de l’établissement. Depuis plus de 1 an et demi, le groupe a entamé une profonde rénovation de son établissement. Ouvert en ‘‘soft opening’’ depuis le 10 octobre dernier, le Kenzi Rose Garden a accueilli ses premiers clients. Lors de la pré ouverture l’hôtel a reçu les participants de la 22ème édition de l’International Golf Travel Market (IGTM). L’établissement met à disposition de ses clients 280 des 384 chambres existants ainsi que les restaurants et les salles de conférences. Et début 2020, Marrakchis et touristes de passage vont pouvoir découvrir le reste des chambres et le spa.