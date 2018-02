Infomediaire Maroc – L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) conduit, du 19 au 23 février 2018, une forte délégation d’hommes d’affaires dans une le cadre d’une mission BtoB, organisée en partenariat avec l’Ambassadeur du Royaume à Doha pour la prospection du marché qatari.

Cette mission verra la participation de plusieurs patrons d’entreprises exportatrices opérant notamment dans les secteurs des produits agricoles frais, de l’agroalimentaire, de la pêche, de l’énergie et eau, de la peinture et BTP, de la logistique, des technologies de l’information et autres services… Le programme prévoit des rencontres au niveau de la chambre de commerce et d’industrie du Qatar, des rencontres avec la banque commerciale du Qatar, l’autorité des investissements… Des visites d’entreprises sont également prévues dans le programme.

Rédaction Infomediaire.