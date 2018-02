Infomediaire Maroc – Le Groupe Tikida va construire un écoresort de catégorie 5 étoiles, sous l’enseigne RIU, dans la station Taghazout.

Implanté sur un terrain de 18 hectares et baptisé ‘‘RIU Tikida Palace Taghazout’’, l’établissement nécessitera un investissement de près de 1 milliard de dirhams, soit le plus gros investissement jamais réalisé par le Groupe Tikida, et devrait être opérationnel en mai 2019. Il proposera 504 chambres (1 500 lits) et permettra la création de 400 emplois directs.

Pour rappel, c’est le 8ème investissement dans l’hôtellerie pour le Groupe Tikida, co-présidé par Jalil Benabbès-Taarji et Guy Marrache, qui dispose d’une capacité d’accueil de 2 920 chambres (7 980 lits), principalement à Marrakech et à Agadir.

