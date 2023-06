L’espace Expo de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Éducation Formation abrite, du 21 juin au 31 août 2023 à Rabat, l’exposition collective « Eclosion : uninhibit your imagination » dédiée aux œuvres produites par les abonnés du centre culturel de la Fondation « IKLYLE Rabat ».

Cette activité met à l’honneur les créations de plus de 60 apprenants, passionnés de peinture, de sculpture et de céramique ; exerçant dans les ateliers artistiques, qui ont démarré en novembre 2022 au centre culturel « IKLYLE Rabat ». Le vernissage de cette exposition a connu la participation de plus de 100 personnes et a été marqué par des animations musicales réalisées par les talents, issus de l’atelier musical dudit centre.

Destinés aux adhérents de la Fondation et ouverts au grand public, ces ateliers permettent la pratique de plusieurs disciplines en arts visuels et en musique. Ils font partie d’un ensemble de prestations culturelles proposées par le réseau des centres culturels IKLYLE. Il s’agit principalement de l’accès à des espaces de lecture publique et à des activités culturelles diverses (conférence-débat, rencontres auteurs et signature de livres, projections de films et documentaires, etc.).

Les centres culturels IKLYLE disposent chacun d’une médiathèque dotée de fonds documentaires multidisciplinaires ; d’espaces de lecture adaptés aux différents publics (carrefour des lecteurs, espace Braille pour mal et non-voyants, espace enfants et jeunes, salle de projection, kiosque, espace multimédia…). Ils abritent également des ateliers équipés et disposant de tout le matériel professionnel pour la découverte ou l’amélioration des compétences en peinture, dessin, sculpture et céramique, photographie, design graphique, infographie et illustration.