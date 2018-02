Infomédiaire Maroc – Le conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nominations à de hautes fonctions. Ainsi, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, il a été procédé au renouvellement de la nomination de Mohamed Sadiki en tant que secrétaire général du département de l’agriculture, de Zakia Driouich comme secrétaire générale du département de la pêche maritime, de Abderrahman Naïli au poste de directeur de l’office régional de mise en valeur agricole du Doukkala.

En ce qui concerne le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Saloua Tajri a été nommée au poste de directrice de la promotion de l’économie sociale. S’agissant du ministère de la Culture et de la Communication, Rachid Mountassir a été nommé au poste de directeur de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC).

Et concernant le ministère de la Jeunesse et des Sports, Nadia Benali a été nommée secrétaire générale du ministère tandis que Abdelouahed Ben Sassi a été nommé directeur du budget, de l’équipement et des services de l’Etat gérés de manière autonome.

Rédaction Infomédiaire