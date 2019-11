Le Groupement composé de Soketra d.o.z. et société Oukhaf de construction est l’adjudicataire de l’appel d’offres relatif à la construction de la nouvelle Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune. Et selon ALM qui rapporte l’information, le marché lancé au mois d’août dernier a été attribué à ce groupement pour un montant total de 229 millions de dirhams. L’ouverture des plis a eu lieu le 30 septembre dernier, alors que les travaux de la commission se sont achevés le 22 octobre. Six concurrents étaient en lice pour cet appel d’offres. Les travaux de construction de cet établissement, seront réalisés en lot unique, débuteront avant la fin de cette année.