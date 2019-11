La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 28 octobre au 1er novembre 2019 sur une note quasi-stable, son indice global Masi gagnant 0,01% tandis que le Madex se repliant de 0,03%. La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 594,95 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à près de 1,22 MMDH. Aux valeurs individuelles, l’éditeur des logiciels « Involys » se trouvait au premier rang avec une hausse de 6,57% suivi de près par M2M Groupe (+6,47%) et Crédit du Maroc (+6,28%). En revanche, Promopharm S.A (-6,96%) a accusé le plus fort repli de la cote qui comptait également parmi les perdants Réalisations Mécaniques (-5,98%) et Maghrebail (-5,82%). Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent BCP (42,40%), Attijariwafa Bank (38,46%) et Itissalat Al-Maghrib (8,66%).