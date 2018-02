Infomédiaire Maroc – Une convention cadre portant sur la réalisation, entre 2018 et 2020, de 800 terrains de proximité en milieux rural et semi-urbain avec un investissement de 600 millions de dirhams, a été signée hier à Rabat.

Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les départements gouvernementaux et les collectivités territoriales, vise à encourager la pratique du sport et l’amélioration de la condition des jeunes, indique un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de l’Économie et des finances et de la Jeunesse et du sport.

Et en vue de garantir la réussite de ce programme, il a été décidé de la création d’une commission de coordination et de suivi qui sera présidée par le ministre de la Jeunesse et du sport.

Rédaction Infomédiaire