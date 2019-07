L’Atlantic Free Zone a dépassé les objectifs de création d’emplois et d’investissement qui lui ont été fixés, en drainant un investissement global de 18,2 milliards de dirhams (MMDH) qui crée 25 300 emplois.

L’implantation au sein de cette zone du complexe industriel PSA inauguré par le Roi Mohammed VI, le 20 juin dernier, entame une nouvelle transformation de l’industrie automobile. L’écosystème structurant et complet qui se construit autour du constructeur a créé à lui seul 19 000 emplois directs et les équipementiers drainés par le constructeur ont investi, à date, plus de 16 MMDH.

Ces implantations localisent de nouvelles spécialisations et favorisent la montée en gamme des chaines de valeur d’une industrie qui réalise déjà des performances remarquables. Le secteur a créé 116 611 emplois entre 2014 et 2018, soit 29% des créations d’emplois dans l’industrie. Les exportations de l’automobile ont doublé entre 2013 et 2018.

Elles représentent, désormais, plus du quart des exportations industrielles nationales et pour la 4ème année consécutive, l’industrie automobile est le 1er secteur exportateur du Royaume. De même, l’intégration locale se développe en profondeur avec un taux qui dépasse les 50%.