La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) organisera, le 22 juillet au Centre national de football (CNF) de Mâamora, une rencontre avec la famille du football national consacrée à la situation du ballon rond marocain.

Dans un communiqué publié dimanche sur son site internet, la FRMF a indiqué que cette rencontre réunira les présidents des clubs des première et deuxième divisions, ainsi que ceux du championnat amateurs et des ligues régionales. L’Amicale Nationale des entraineurs de football et des joueurs seront également conviés à cette rencontre.