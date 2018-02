Infomédiaire Maroc – Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), qui relève de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), a annoncé que sa brigade de lutte contre le crime organisé a procédé à la saisie au port de Casablanca d’une importante quantité de cocaïne estimée à 541 kg, dissimulée dans un conteneur de marchandises en provenance de l’Amérique du sud.

Dans un communiqué, le BCIJ ajoute que, dans le cadre de cette opération, 6 mis en cause, dont le cerveau de ce réseau criminel, un citoyen brésilien, ont été arrêtés et que 5 voitures préparées pour le transport et le trafic de cocaïne ont été saisies, ainsi que d’importantes sommes d’argent en monnaie nationale et en devises étrangères.

Les 1ers éléments de l’enquête ont révélé le caractère dangereux de ce réseau criminel et ses ramifications transnationales et leurs liens avec des cartels en Amérique Latine.

Rédaction Infomédiaire